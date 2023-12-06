Важное 06 декабря 2023, 14:26 Путин назвал главного торгового партнера России в арабском мире Путин: ОАЭ — главный торговый партнер России в арабском мире РИА «Новости»

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Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире. Об этом на переговорах в Абу-Даби заявил президент Владимир Путин.

«Мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом. И действительно ОАЭ — главный торговый партнер России в арабском мире», — подчеркнул глава государства.

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В прошлом году, по данным Путина, товарооборот России и ОАЭ увеличился на 67,6%. Президент выразил уверенность, что этот показатель покажет дальнейший рост.

«В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности. Продвигается и промышленная кооперация», — добавил он.

Также Путин напомнил, что Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое, суверенное государство ОАЭ.

«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень», — констатировал президент.

На повестке встречи в Абу-Даби 6 декабря — перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества двух стран, а также актуальные международные вопросы с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока, отмечали ранее в пресс-службе Кремля.