Мир 09 февраля 2024, 03:14 Путин назвал дешевой провокацией запугивание населения стран НАТО угрозой России Путин: страны НАТО пытаются запугать свое население мнимой российской угрозой РИА «Новости»

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Власти стран — членов НАТО пытаются запугать свое население мнимой видимостью угрозы со стороны России. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал президент Владимир Путин.

По его словам, умные люди прекрасно понимают, что такие заявления являются фейком.

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«Они пытаются запугать собственное население мнимой российской угрозой, говорят про это. Это просто очевидный факт. Думающие люди, аналитики и те, кто занимаются реальной политикой, отлично понимают, что все это фейк. Просто раздувают российскую угрозу», — сказал Путин.

Ранее российский лидер рассказал, что страна могла вступить в НАТО, если бы увидела реальную заинтересованность со стороны представителей альянса. Глава государства уточнял, что интересовался насчет этого вопроса у бывшего американского руководства, однако получил отрицательный ответ.