Мир 29 февраля 2024, 13:35 Путин назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу Путин назвал бредом сообщения, что Россия якобы собирается напасть на Европу РИА «Новости»

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Заявления некоторых западных политиков о якобы планах России напасть на Европу являются бредом. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

«Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке и продолжает лгать. Без всякого смущения заявляют, что Россия собирается напасть на Европу. Бред», — отметил он.

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Глава государства добавил, что Запад принимает участие в выборе целей при ударе ВСУ по территории России.

«Выбирают наиболее эффективные средства поражения. Заговорили о возможности отправления на территорию Украины натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие», — подчеркнул российский лидер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку военных из Европы в зону украинского конфликта.