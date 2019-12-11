Путин назвал беспардонной ложью резолюцию ЕП по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» — необоснованная беспардонная ложь. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

Захарова обвинила ЕП в попытке приравнять СССР к нацистской Германии Подробнее

По его словам, в мире до сих пор пытаются искажать историческую правду о событиях Второй мировой войны.

«К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», — цитирует Путина «Интерфакс».

Он отметил, что принятая резолюция фактически приравняла СССР к нацистским агрессорам.

«Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го», — продолжил российский лидер.

Президент подчеркнул, что тех, кто пытается оспорить такую «ни на чем реально не основанную беспардонную ложь», сразу же обвиняют в информационной войне против Европы.

Путин также добавил, что, несмотря на искажение фактов, Россия продолжит рассказывать о временах Великой Отечественной войны.

«Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать», — заверил он.

Резолюция ЕП была принята в сентябре 2019 года. Большая часть документа занимают сведения о действиях советских руководителей и критика их решений.