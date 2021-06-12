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    12 июня 2021, 02:45

    Путин назвал Байдена экстраординарной личностью и сравнил с ним Байдена

    Дарья Бунякова

    Бывший президент США Дональд Трамп является экстраординарной личностью. Он радикально отличается от нынешнего главы Вашингтона Джо Байдена, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Путин назвал Байдена экстраординарной личностью и сравнил с ним Байдена

    «Даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп — экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он может вам нравиться или нет», — сказал Путин в интервью NBC News.

    Он добавил, что Трамп до президентства не занимался политикой и пришел не из истеблишмента США. По словам российского главы, Трамп и Байден радикально отличаются друг от друга. Нынешний президент провел в политике практически всю свою жизнь.

    «Это другой тип людей, это одновременно и хорошо, и плохо. Но я очень надеюсь, что не будет никаких импульсивных движений от лица действующего президента США», — подчеркнул Путин.

    Президенты США и России 16 июня проведут встречу в Женеве. В городе уже идет подготовка к переговорам Байдена и Путина. Площадкой для обсуждения вопросов станет вилла Ла Гранж.