Путин назвал Байдена экстраординарной личностью и сравнил с ним Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп является экстраординарной личностью. Он радикально отличается от нынешнего главы Вашингтона Джо Байдена, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп — экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он может вам нравиться или нет», — сказал Путин в интервью NBC News.

Он добавил, что Трамп до президентства не занимался политикой и пришел не из истеблишмента США. По словам российского главы, Трамп и Байден радикально отличаются друг от друга. Нынешний президент провел в политике практически всю свою жизнь.

«Это другой тип людей, это одновременно и хорошо, и плохо. Но я очень надеюсь, что не будет никаких импульсивных движений от лица действующего президента США», — подчеркнул Путин.

Президенты США и России 16 июня проведут встречу в Женеве. В городе уже идет подготовка к переговорам Байдена и Путина. Площадкой для обсуждения вопросов станет вилла Ла Гранж.