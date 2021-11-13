Путин назвал алармистскими заявления о вторжении России на Украину

Президент Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Он пока из не изучал.

«Я вот этих алармистских заявлений не видел правда пока. Но исхожу из того, что так и есть, что вы сказали», — поделился Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Он подчеркнул, что РФ никогда не была участницей конфликта в Донбассе и никогда не согласится с обратным.

Российский лидер напомнил, что все участники военного противостояния указаны в Минских соглашениях. Путин подчеркнул, что украинские власти продолжают попытки выйти из кризиса силовым путем, нарушая все договоренности.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники Соединенных Штатов поделились с коллегами из Европы своим беспокойством по вопросу якобы подготовки в России вторжения на Украину. Собеседники отметили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами».