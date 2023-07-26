Мир 26 июля 2023, 09:49 Путин назвал Африку одним из полюсов многополярного мира и поддержал стремление к прогрессу Президент России Путин поддержал стремление стран Африки к стабильности и прогрессу Пресс-служба Кремля

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Африка заявила о себе, как об одном из полюсов многополярного мира. Россия поддержит ее стремление к прогрессу и продолжит развивать всестороннее сотрудничество, заявил президент Владимир Путин в опубликованной на сайте Кремля телеграмме к участникам форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать», — заявил глава государства.

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Владимир Путин отметил изменения к лучшему в таких отраслях, как производство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, транспортная инфраструктура и другие. По его словам, Африка заявила о себе как об одном из полюсов формирующегося многополярного мира. Россия продолжит стимулировать торговлю с ней, вложение инвестиций, совместно бороться с бедностью, обеспечивать продовольственную безопасность, готовить кадры и решать проблему изменения климата.

Он заявил, что Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка поможет укрепить связи. Ученые, политики, предприниматели и общественные деятели обменяются мнениями и обсудят развитие сотрудничества.

Второй саммит Россия — Африка с участием представителей 49 стран пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Владимир Путин выступит на пленарном заседании и пленарной сессии организованного в рамках него одноименного экономического и гуманитарного форума, а также встретится с лидерами африканских стран.