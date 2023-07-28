Мир 28 июля 2023, 11:35 Путин назвал Африку новым центром силы Президент РФ Путин: Африка становится новым центром силы, и миру придется с этим считаться Пресс-служба Кремля

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Африка превращается в новый центр силы, и всему миру придется считаться с этим, подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка». Главу государства процитировал ТАСС.

По мнению Путина, политическая и экономическая роль африканских государств увеличивается «в геометрической прогрессии».

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«На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы. <…> И с этой объективной реальностью всем придется считаться», — подчеркнул президент России.

Форум «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге. Он открылся накануне и завершится сегодня, 28 июля. Ранее анонсировалось выступление Владимира Путина на саммите с большим заявлением, касающимся формирования нового миропорядка и перспектив отношений России с африканскими государствами. Также ожидалось, что президент РФ озвучит несколько значимых инициатив в это направлении.

В приветственной телеграмме участникам и гостям форума Путин отметил, что мероприятие даст дополнительный импульс политическому и гуманитарному сотрудничеству России и Африки.