Мир 17 октября 2022, 06:48 Поделиться Telegram

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Viber Путин обрел поклонников на Западе — СМИ WP: идеи президента России Путина набрали популярность у населения и политиков на Западе пресс-служба Кремля

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В череде выборов на Западе к власти пришли политики, которые разделяют идеи президента России Владимира Путина. Население тоже их поддержало, заявило издание The Washington Post.

«От Италии до Бразилии и США политические лидеры все чаще вторят президенту России Владимиру Путину и друг другу, поддерживая крайне правый авторитаризм», — сообщил автор статьи Марк Фишер.

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Борьбу с распущенностью нравов, властью элит и открытыми границами открыто поддержали либо склонились к этим идеям политики крупнейших демократических стран мира.

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Например, в Италии пришли к власти правые силы, которые предложили отказаться от последствий глобализации. Президент Бразилии Жаир Болсонару предположил, что против него на ближайших выборах устроят заговор. Жители Филиппин избрали президентом сына своего бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, Бонгбонга Маркоса.

Несмотря на осуждение российского политического режима, многим в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы оказались близки идеи из речи Владимира Путина в конце сентября. Например, неприятие нетрадиционных ценностей. Автор статьи заметил, что эти страны переживают кризис и разочарование глобализацией, поэтому разделяют такие взгляды.

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