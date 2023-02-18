Мир 18 февраля 2023, 04:45 Путин нарушил планы США по развалу России — СМИ Al Mayadeen: решение Путина о начале СВО нарушило планы США по развалу России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин решением о начале спецоперации нанес по США упреждающий удар, чтобы спасти свою страну. Об этом написал обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.

Он отметил, что Путин быстро разгадал план США, согласно которому Штаты, при содействии армии Украины, «могли бы поставить под угрозу существование России».

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«Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — написал обозреватель в статье.

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План США, по мнению Хомани, заключался в том, чтобы ослабить Россию и «обнести забором».

Путин, как отметил обозреватель, смог вывести Россию на мировую арену, несмотря на все трудности. Возвращение страны с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью к миру, не понравилось США, считает Хомани. По его словам, Штаты хотели быть на вершине мировой пирамиды и всеми руководить, но российскому лидеру удалось их переиграть.

Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Штаты развязали борьбу с Россией в надежде обогатиться за счет ее природных ресурсов. По его мнению, США встали на крайне опасный путь конфликта с РФ.