Мир 07 ноября 2022, 01:02 Путин напугал Макрона напоминанием о Хиросиме и Нагасаки — СМИ Daily Mail: Макрона встревожили слова Путина о ядерном ударе по Хиросиме и Нагасаки YouTube

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Напоминание президента России Владимира Путина о ядерном ударе по Хиросиме и Нагасаки встревожило главу Франции Эммануэля Макрона. Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на источники в дипломатических кругах, знакомые с содержанием телефонного разговора двух лидеров.

В разговоре с Макроном Путин упомянул исторический факт, что взрывы в малых городах привели к капитуляции Японии, это значит, что войну можно выиграть без «атак на крупные города». По данным источника, это навело на мысль о готовности российского лидера применить на Украине тактическое ядерное оружие.

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«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев», — пишет издание.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал использование на Украине ядерного оружия «чертой, которую нельзя переходить». Он призвал Россию четко заявить, что она этого делать не будет.