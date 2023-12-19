Мир 19 декабря 2023, 11:22 Путин направил соболезнования Си Цзиньпину по поводу жертв землетрясения Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за жертв землетрясения в Китае Haidong Section of Qinghai / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу гибели людей в результате землетрясения. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — указал глава государства в телеграмме.

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Путин подчеркнул, что Россия разделяет скорбь потерявших своих родных и близких в результате природного катаклизма. Также в стране надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

На северо-западе Китая произошло сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали магнитудой до 6,2. Очаг сейсмособытия был на глубине 10 километров. В провинции Ганьсу, по последним данным, погибли 118 человек. Число пострадавших неизвестно. В результате землетрясения дома и инфраструктура в провинции получили повреждения.

Подземные толчки оказались настолько сильными, что их почувствовали жители Алма-Аты. В казахстанском городе их магнитуда составила два балла.