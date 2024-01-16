Мир 16 января 2024, 19:13 Путин напомнил о фальсификации прошлых выборов в США Путин: прошлые выборы в США фальсифицировали через голосование по почте

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Результаты голосования в новых регионах России было невозможно сфальсифицировать в отличие от того, что происходило на предыдущих выборах в США при голосовании по почте. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами муниципальных образований регионов.

«Заставить прийти на участок невозможно. Наверное, можно все сфальсифицировать, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте», — напомнил он.

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Глава государства отметил, что «если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки».

«Здесь же — пришли и проголосовали», — сказал Путин.

Люди, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, всегда считали себя частью России, пояснил глава государства. Поэтому результаты голосования в этих регионах оказались такими высокими.

Путин также заявил, что люди в новых регионах являются частью России, которая сделает все, чтобы решать стоящие перед ними задачи.

Президент указал на рост желающих среди тех, кто когда-то уехал из страны, вернуться на родину. При этом он отметил, что позиция стран Балтии, которые начали депортацию русских, затрагивает безопасность России.