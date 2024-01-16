16 января 2024, 18:37
Путин напомнил, на каких условиях Украина получила независимость в 1991 году
Путин: украинской государственности могут нанести невосполнимый удар
Президент Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов России напомнил, что Украина в 1991 году получила независимость при условии соблюдения нейтрального статуса.
«Украина получила свою независимость на основании декларации, где было написано, что она — нейтральное государство», — заявил российский лидер.
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По его словам, ответственность за происходящее на Украине полностью лежит на действующей власти. И, если будет так продолжаться и дальше, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.
При этом Украина сама отказался от переговоров, «выбросив на помойку» все достигнутые ранее договоренности. Однако это лишний раз доказывает, что страна несамостоятельна и выполняет указания западных стран, добавил Путин.
Ранее глава государства заявил, что благодаря единству и любви к Родине россиян победить невозможно.
Россия
Владимир Путин
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