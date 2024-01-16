Мир 16 января 2024, 18:37 Путин напомнил, на каких условиях Украина получила независимость в 1991 году Путин: украинской государственности могут нанести невосполнимый удар РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов России напомнил, что Украина в 1991 году получила независимость при условии соблюдения нейтрального статуса.

«Украина получила свою независимость на основании декларации, где было написано, что она — нейтральное государство», — заявил российский лидер.

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По его словам, ответственность за происходящее на Украине полностью лежит на действующей власти. И, если будет так продолжаться и дальше, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.

При этом Украина сама отказался от переговоров, «выбросив на помойку» все достигнутые ранее договоренности. Однако это лишний раз доказывает, что страна несамостоятельна и выполняет указания западных стран, добавил Путин.

Ранее глава государства заявил, что благодаря единству и любви к Родине россиян победить невозможно.