Мир 14 декабря 2023, 15:04 Путин напомнил, кто виноват в прекращении отношений России и Франции Путин: отношения России и Франции прекратил Макрон, РФ готова их возобновить РИА «Новости»

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Между Россией и Францией сложились достаточно хорошие отношения, но европейская страна сама решила их прекратить. На это указал президент Владимир Путин во время прямой линии.

«У нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, во Франции бывал, господин Эммануэль Макрон приезжал в Россию», — напомнил глава государства.

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Путин заметил, что во время таких встреч повестка всегда была насыщенной и касалась как двусторонних отношений, так и международной повестки. Причем Россия готова и впредь взаимодействовать с французской стороной.

«Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я. Это он прекратил», — указал глава государства.

Макрон, по мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, виноват и в ухудшении отношений с Германией. Французы, по его словам, превратились в рабов немцев.