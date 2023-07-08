Мир 08 июля 2023, 00:16 Путин нанес унизительное поражение Западу на Украине — СМИ Federalist: Путин нанес Западу унизительное поражение возращением русскоязычных территорий РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин нанес Западу унизительное поражение, вернув русскоязычные территории, которые после развала Советского Союза оказались в составе Украины. Также российский лидер показал слабость военно-промышленного комплекса США. Такое мнение высказал обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк.

«США не в состоянии воплотить амбициозную цель стать „арсеналом демократии“, а одним энтузиазмом Украине не поможешь», — отметил он.

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Журналист заявил, что Путин уже побеждает в конфликте. По его мнению, контрнаступление украинской армии лишь разочаровало, у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Тогда как Россия только наращивает удары. Соединенные Штаты неспособны поддерживать производство оружия на достойном уровне, что не сулит Украине ничего хорошего, заключил он.

Экс-разведчик США Скотт Риттер накануне признал слабые стороны реактивной системы залпового огня HIMARS. По его словам российская армии заглушить работу РСЗО, которое считалось ключевым американским оружием.