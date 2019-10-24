Путин наладит сотрудничество со спецслужбами стран Африки

По словам президента на саммите Россия — Африка, России важно наращивать «совместные усилия в области борьбы с терроризмом и экстремизмом».

«Планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией», — отметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что Россию тревожит нестабильная ситуация в регионах Африки. Более того, «не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы».

«Развитию Африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство», — отметил российский лидер.

Президент заявил, что «многие страны сталкиваются с последствиями так называемой арабской весны», дестабилизирующей ситуации на территории всей Северной Африки. Он напомнил, что в сахаро-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге до сих пор существуют террористические организации.