  • Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

    04 сентября 2019, 13:23

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин наградил индийского премьера Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественное вручение награды состоится в Кремле.
    Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

    «Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле», — приводит РИА «Новости» слова российского президента.

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    В указе о награждении, который глава России подписал в апреле, говорится, что Моди получает орден «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между РФ и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

    Путин и Моди встретились 4 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

    Глава Индии прибыл на мероприятие в качестве главного гостя.

    Во время переговоров руководители стран сошлись в близости позиций по международным вопросам и договорились изучить возможность создания в Индии совместного предприятия по разработке и производству гражданского самолета.

    Также Путин пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.