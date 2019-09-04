Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил индийского премьера Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественное вручение награды состоится в Кремле.

«Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле», — приводит РИА «Новости» слова российского президента.

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В указе о награждении, который глава России подписал в апреле, говорится, что Моди получает орден «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между РФ и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

Путин и Моди встретились 4 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Глава Индии прибыл на мероприятие в качестве главного гостя.

Во время переговоров руководители стран сошлись в близости позиций по международным вопросам и договорились изучить возможность создания в Индии совместного предприятия по разработке и производству гражданского самолета.

Также Путин пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.