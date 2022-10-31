Путин на встрече с Пашиняном призвал завершить карабахский конфликт | 360°

Важное 31 октября 2022, 15:05 Путин на встрече с Пашиняном призвал завершить карабахский конфликт Президент Путин на встрече с премьером Армении призвал завершить карабахский конфликт РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер заявил, что карабахский конфликт надо когда-то завершать, сообщило РИА «Новости».

Встреча состоялась в Сочи. По словам Путина, у Пашиняна есть политическая воля, необходимая для завершения конфликтной ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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«Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать <…> Знаю, что у вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем», — обратился президент к Николу Пашиняну.

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Владимир Путин подчеркнул, что ключевые моменты мирного соглашения необходимо проговорить в трехстороннем формате, имея в виду встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее власти Армении сообщили, что постараются сделать все для подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года. Никол Пашинян подчеркнул, что также готов подписать документ, который продлит пребывание российских миротворцев на срок от десяти до 20 лет. Он отметил, что Россия должна взять на себя уточнение этих сроков.