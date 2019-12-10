Путин: Мы договорились об обмене «всех на всех»

В ходе пресс-конференции в Париже по итогам переговоров в «нормандского формата» президент России Владимир Путин заявил, что лидерам удалось договориться об обмене заключенными между Украиной и РФ в формате «всех на всех». Это произойдет до конца 2019 года.

Он также уточнил, что необходимо увеличить количество пунктов пропуска в зоне конфликта на востоке Украины. Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, добавил российский лидер.

«Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено», — также сообщил Владимир Путин.

В целом президент оценил общение с Владимиром Зеленским положительно.

«Отношения с Украиной, в том числе в контексте ситуации в Донбассе, движутся в правильном направлении», — сказал Путин.