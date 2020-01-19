Путин, Меркель и генсек ООН пообщались по-русски на встрече в Берлине

Президент России Владимир Путин поговорил на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Беседа состоялась у возле офиса главы немецкого правительства.

Видео разговора опубликовал RT в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как Владимир Путин выходит из автомобиля перед зданием офис канцлера Германии. Его встречают Меркель и Гуттереш. Президент России поздоровался сперва с германской коллегой, а затем стал общаться с генсеком ООН. Беседу слышала Меркель, которая стояла рядом с ними — все трое позировали для совместного фото.

«Он с тобой говорит по-русски?» — спросила она у Путина.

«Чуть-чуть», — ответил глава РФ.

В воскресенье, 19 января, в Берлине проходит конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В ней принимают участие конфликтующие стороны, а также глава Еврокомиссии и представители России, Германии, США, Франции, Великобритании, Египта и Турции.