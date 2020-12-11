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    11 декабря 2020, 16:05

    Путин лично просил допустить российских специалистов к работе по ситуации с Навальным

    Андрей Иванов

    Президент России просил допустить российских специалистов к совместному расследованию ситуации с Навальным. На его просьбу никто не ответил — наших экспертов не пригласили. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, пишет RT.
    Путин лично просил допустить российских специалистов к работе по ситуации с Навальным

    Российский президент отметил, что по происшествию с Навальным сейчас проводят проверку, однако уголовное дело без материалов завести нельзя. Наша прокуратура не раз просила зарубежных коллег прислать хотя бы письменное заключение по результатам исследования того, что произошло с блогером на борту самолета над Сибирью, однако никакого ответа нет до сих пор.

    Накануне на встрече с членами Совета по правам человека и развитию гражданского общества Путин пояснил, что возможные основания для уголовного дела сейчас находятся в Германии, пишет «Газета.ru».

    Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, и впавшего в кому мужчину отправили в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в берлинскую клинику «Шарите». Немецкое правительство заявило, что в организме россиянина якобы нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок». После этого ЕС ввел антироссийские санкции.