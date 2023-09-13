Мир 13 сентября 2023, 02:50 Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына — СМИ ЦТАК: Путин лично направил чиновников встречать Ким Чен Ына на станции Хасан РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин лично направил чиновников встречать лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан. Через них глава России передал привет северокорейскому лидеру, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Лидер КНДР прибыл в Хасан 12 сентября в 06:00 по местному времени, указано в материале. Там его встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды России, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

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Ким Чен Ын «радостно» обменялся приветствиями с российскими чиновниками, которые передали ему привет от Путина.

В ответ на это лидер КНДР передал «наилучшие пожелания» российскому президенту, правительству, армии и россиянам. Также Ким Чен Ын провел «теплую беседу» с встречавшими его чиновниками.

«Административные кадры из центра и регионов России сказали, что президент Путин лично направил их на приграничную станцию для встречи товарища Ким Чен Ына» — указало ЦТАК.

Как отметил Ким Чен Ын, выбор России для первого места посещения после пандемии показывает стратегическую важность отношений со страной.

Во вторник, 12 сентября, северокорейский лидер прибыл на поезде на станцию Хасан. По словам министра природы России, встреча произошла в Приморском крае на мосту через реку Туманную, указали «Известия». После торжественной встречи состоялись переговоры Ким Чен Ына с Козловым.