Мир 12 мая 2023, 05:14 «Путин красавчик». Житель Швейцарии призвал выходцев с Украины вернуться к Зеленскому Швейцарец похвалил Путина и посоветовал украинцам вернуться к Зеленскому РИА «Новости»

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Житель Швейцарии посоветовал украинцам вернутся на родину и обратить внимание на психическое здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Видео появилось в одном из украинских пабликов в соцсетях, а после распространилось в Telegram-каналах, указало РИА «Новости».

Видеозапись сделали из автомобиля. На ней водитель встречной машины в разговоре с украинцами произносит: «Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно».

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Услышав фамилию украинского президента, мужчина сделал характерный жест, которым поставил под сомнение психическое здоровье лидера этой страны.

Украинцы наиграно продемонстрировали непонимание, на что мужчина заявил: «Путин красавчик». После этих слов швейцарец прекратил разговор с выходцами с Украины.

Евросоюз предложил платить украинским беженцам дополнительные соцвыплаты, чтобы те уезжали домой. По данным газеты Irish Examiner, ЕС опубликовал документ с возможными вариантами политики европейских государств в отношении украинцев. Дополнительные соцвыплаты значились как один из вариантов. Такая стратегия предполагает стимулирование добровольного возвращения, указывалось, а материале.