Сербский президент Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились перед ним за скандальный пост Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали это оба», — рассказал Вучич.

Он отметил, что «как воспитанный человек» он даже не упомянул эту историю. Путин и Лавров сделали это сами.

«Считаю, что у нас хорошие отношения, и это для меня проходной и неважный инцидент», — сказал президент Сербии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА «Новости» слова Вучича. Владимир Путин действительно извинился перед Вучичем за «неосмотрительный пост» Захаровой, отметил Песков.

Ранее сама Захарова заявила в программе «Соловьев Live», что в Сербии ошибочно поняли пост в Facebook, в котором Мария Захарова сравнивала сербского президента с героиней фильма «Основной инстинкт».