Мир 28 августа 2023, 15:54 Путин испугал Шольца и Макрона во время беседы в 2022 году Bild: разговор с Путиным в 2022 году ввел в замешательство Шольца и Макрона РИА «Новости»

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Реакция Владимира Путина на санкции во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года поразила канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона. Политики рассказали детали своих бесед с президентом России, сообщила газета Bild.

Шольц указал, что момент, когда Путин не стал жаловаться и даже мельком говорить об антироссийских санкциях, стал беспокоить его больше всего.

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«Он (Владимир Путин — прим. ред.) совсем не жалуется на санкции. <…> Он даже не упомянул их», — уточнил канцлер ФРГ.

Немецкий политик указал, что президент России интересовался лишь достижением компромисса по украинскому вопросу, а именно — демилитаризацией и денацификацией республики.

В ответ на это Макрон сообщил, что Путин вел себя примерно так же во время разговора с ним. Президент Франции не услышал ни одной жалобы на ограничительные меры.

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов вновь поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, как только возникнет такая необходимость. Так он опроверг новости о том, что связь между Россией и Францией потеряна.