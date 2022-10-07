Путин и Зеленский посетят саммит G20 в нобяре — The National | 360°

Все новости

Происшествия

07 октября 2022, 22:15

Рэпер Паша Техник впал в кому из-за передозировки. Жена музыканта обвинила в этом его новую пассию

Власть

07 октября 2022, 22:13

Запад не приструнил своего вассала Зеленского после слов о «превентивном ударе» — Песков

Реклама

Армия

07 октября 2022, 22:09

Путин разрешил командующим вручать награды от имени президента бойцам на передовой

Общество

07 октября 2022, 22:01

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Общество

07 октября 2022, 21:44

Список иноагентов пополнили писатель Дмитрий Глуховский и рэпер Oxxxymiron

Мир

07 октября 2022, 21:37

Британия в истерике. Почему ядерного удара России ждать не стоит

Спецоперация

07 октября 2022, 21:29

Мирошник заявил, что вдоль границы ЛНР сосредоточено до 40 тысяч военных ВСУ

Здоровье

07 октября 2022, 21:23

Лекарство для детей с лейкозом оказалось в дефиците в России

Мир

07 октября 2022, 21:14

Путин и Зеленский посетят саммит G20 в нобяре — The National

Мир

07 октября 2022, 21:14

Путин и Зеленский посетят саммит G20 в нобяре — The National

The National: президенты России и Украины Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20

Читать 360tv в

Президенты России и Украины согласились посетить саммит G20. Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, сообщило издание The National.

Кремль отреагировал на это сообщение, заметив, что Россия действительно планирует участие в саммите, но пока неизвестно, в каком именно формате.

Реклама

«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», — сказал пресс-секретарь президента Песков, передает ТАСС.

Реклама

При этом, по данным украинских СМИ, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о его решении посетить саммит G20.

«Нет, окончательное решение еще не принято», — сказал он.

В августе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Зеленский может посетить саммит «Большой двадцатки», если туда приедет его российский коллега .

Владимир Зеленский

G20

Владимир Путин

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама