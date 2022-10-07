Мир 07 октября 2022, 21:14 Поделиться Telegram

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Viber Путин и Зеленский посетят саммит G20 в нобяре — The National The National: президенты России и Украины Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20 РИА «Новости»

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Президенты России и Украины согласились посетить саммит G20. Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, сообщило издание The National.

Кремль отреагировал на это сообщение, заметив, что Россия действительно планирует участие в саммите, но пока неизвестно, в каком именно формате.

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«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», — сказал пресс-секретарь президента Песков, передает ТАСС.

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При этом, по данным украинских СМИ, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о его решении посетить саммит G20.

«Нет, окончательное решение еще не принято», — сказал он.

В августе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Зеленский может посетить саммит «Большой двадцатки», если туда приедет его российский коллега .

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