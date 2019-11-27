После возвращения украинских кораблей, Киев заявил, что на судах пропали некоторые предметы, в том числе унитазы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего», — приводит слова Пескова ТАСС.

Он также добавил, что сейчас между Москвой и Киевом «осуществляются соответствующие контакты», но деталями пресс-секретарь президента не располагает.

Буксир «Яны Капу» и два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» вернули Украине в середине ноября. Корабли задержали в 2018 году в Керченском проливе, где моряки нарушили границу и совершали опасное маневрирование, несмотря на требования российских пограничников остановиться.

После получения кораблей, Владимир Зеленский заявил, что на катерах нет некоторого оборудования. В частности речь шла о пропаже унитазов, розеток и плафонов.