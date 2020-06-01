Путин и Трамп по телефону обсудили COVID-19 и проведения саммита G7

В телефонном разговор с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поблагодарил собеседника за поставку американских аппаратов ИВЛ. Он также поздравил его с запуском корабля Crew Dragon.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обе стороны подтвердили желание сотрудничать в космической сфере. Трамп также рассказал о своей идее пригласить лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи на саммит G7.

Собеседники обсудили мировой нефтяной рынок и реализацию соглашения ОПЕК+. Путин и Трамп пришли к общему выводу, что договоренность отвечает интересам обеих стран и вызовет постепенное восстановление спроса на нефть.

Трамп ранее заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа решил отложить саммит G7 до сентября. Возможно, на встрече будет обсуждаться «будущее Китая». Российский сенатора Алексей Пушков предположил, что Трамп прав, заподозрив, что нынешний формат саммита устарел и не отражает происходящее в мире.