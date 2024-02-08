Мир 08 февраля 2024, 13:38 Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор перед Китайским Новым годом Kremlin Pool/Global Look Press

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Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 8 февраля. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«В преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — передало телевидение.

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Два лидера обменялись поздравлениями в честь наступающего праздника. Другие подробности диалога пока неизвестны.

Китай продолжил сближаться с Россией, заметили ранее в комиссии конгресса США. КНР при партнерстве с РФ отрабатывает военные навыки и получает передовые технологии. Китайское правительство готово развивать отношения.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина умными политиками. Он отметил, что они любят свои страны, в отличие от президента США Джо Байдена.