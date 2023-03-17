17 марта 2023, 16:36
Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи в СМИ о российско-китайских отношениях
Путин и Си Цзиньпин обнародуют статьи с оценками отношений России и Китая
Президент России Владимир Путин его китайский коллега Си Цзиньпин опубликуют в СМИ статьи, в которых опишут состояние отношений между государствами. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Его процитировало РИА «Новости».
Путин в понедельник, 21 марта, опубликует свою статью в «Российской газете». Председатель КНР — в «Жэньминь жибао». Ушаков пояснил, что главы стран опишут в публикациях свои оценки отношений между странами.
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«Это важный сигнал накануне непосредственно переговоров», — подчеркнул он.
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По его словам, между Путиным и Си Цзиньпином образовались дружеские и доверительные личные отношения. Лидеры встречались друг с другом в разных форматах порядка 40 раз. Как в России, так и в Китае удовлетворены состоянием двусторонних отношений.
Путин и Си Цзиньпин проведут встречу тет-а-тет 20 марта. В ходе беседы главы стран обсудят самые важные вопросы. Они затронут тему энергетики, украинский конфликт и другую повестку. Перед разговором с Путиным глава КНР встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Всего китайский лидер пробудет в России с 20 по 22 марта.
Международные отношения
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