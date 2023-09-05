05 сентября 2023, 16:01
Путин и Си Цзиньпин не договаривались о решении не ехать на G20
Кремль: Си Цзиньпин не согласовывал с Путиным решение не ехать на G20
Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не координировали между собой решение не ехать на G20. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Оба лидера принимали решение о поездке на саммит G20 «исходя из собственных графиков», отметил пресс-секретарь Путина.
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В качестве представителя России саммит в Индии посетит глава МИД Сергей Лавров. Китайскую делегацию, в свою очередь, будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. Мероприятие будет проходить в Нью-Дели 9-10 сентября.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Евросоюз воспользуется отсутствием Путина на G20. Страны Европы будут пытаться показать, что хотят пересмотреть свое отношение к Африке, несмотря на наследие колониализма.
Президент США Джо Байден заявил, что разочарован новостью о возможном отсутствии главы КНР на саммите в Дели. Американский лидер собирался встретиться с ним и обсудить ряд важных вопросов, сообщило издание RT.
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