Мир 15 августа 2023, 12:46 Путин и президент Мали оценили варианты урегулирования вокруг Нигера Путин и глава Мали указали на важность дипломатического урегулирования в Нигере РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой переходного периода Мали Ассими Гойтой. Диалог инициировала малийская сторона. Лидеры двух стран обсудили важность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Нигера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты уделили особое внимание обстановке в Сахаро-Сахельском регионе.

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«Подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — указали в пресс-службе.

Путин и Гойта также обсудили дальнейшее развитие дружественных двусторонних отношений. Это произошло после российско-малийских переговоров на высшем уровне 29 июля в Санкт-Петербурге.

В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти действующего президента страны Мохамеда Базума.

Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило военный переворот в стране и начало подготовку ко вторжению в Нигер для возвращения законной власти.