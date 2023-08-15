15 августа 2023, 12:46
Путин и президент Мали оценили варианты урегулирования вокруг Нигера
Путин и глава Мали указали на важность дипломатического урегулирования в Нигере
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой переходного периода Мали Ассими Гойтой. Диалог инициировала малийская сторона. Лидеры двух стран обсудили важность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Нигера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президенты уделили особое внимание обстановке в Сахаро-Сахельском регионе.
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«Подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — указали в пресс-службе.
Путин и Гойта также обсудили дальнейшее развитие дружественных двусторонних отношений. Это произошло после российско-малийских переговоров на высшем уровне 29 июля в Санкт-Петербурге.
В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти действующего президента страны Мохамеда Базума.
Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило военный переворот в стране и начало подготовку ко вторжению в Нигер для возвращения законной власти.
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