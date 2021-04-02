Путин и премьер-министр Армении Пашинян встретятся 7 апреля

Армянский премьер-министр Никол Пашинян посетит Россию 7 апреля. Известно, что он прилетит в столицу для встречи с главой РФ Владимиром Путиным, отметил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Мане Геворгян.

Также источник добавил, что из-за предстоящей встречи с российским лидером Пашинян будет работать в режиме самоизоляции. Такой график работы начнется для премьер-министра Армении со 2 апреля, добавила НСН.

Ранее стало известно, что Путин и Пашинян разговаривали по телефону. Политики обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе и пути стабилизации в регионе.