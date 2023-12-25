25 декабря 2023, 16:24
Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммита СНГ
Песков: Путин и Пашинян смогут встретиться в Петербурге в кулуарах саммита СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян получит возможность пообщаться с президентом Владимиром Путиным во время саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий», — указал он.
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Пашинян приехал в Санкт-Петербург с двухдневным визитом. Он станет участником Евразийского экономического совета 25 декабря, а также посетит неформальный саммит СНГ 26 декабря.
По словам Пескова, Путин перед Новым годом проведет два дня в Петербурге и также примет участие в этих мероприятиях. Саммиты ЕАЭС и СНГ планируют посетить представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встречах в рамках саммитов продолжится обсуждение, начатое в Минске в ноябре. Белорусский лидер добавил, что в Петербург 25-26 декабря приедут все участники ОДКБ.
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