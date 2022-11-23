Мир 23 ноября 2022, 23:00 Путин и Пашинян обсудили вопрос разблокировки транспортных артерий Президент России Путин обсудил с Пашиняном вопрос разблокировки транспортных артерий РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время разговора он поднял вопрос разблокировки транспортных артерий. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Двусторонняя встреча российского лидера и армянского премьера прошла на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности.

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«Мы с вами, когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий», — сказал Путин, обращаясь к Пашиняну.

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Премьер-министр республики также подчеркнул, что темы, связанные с региональной безопасностью, уже озвучивались.

Он назвал все перечисленные пункты очень важными и выразил надежду, что их обсуждение приведет к долгосрочному миру в регионе. Еще премьер заявил, что повестка двусторонних отношений России и Армении является очень насыщенной, а экономические связи стран развиваются большими темпами.