Мир 26 апреля 2023, 11:58 Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре Кабмин Армении: Пашинян обсудил с Путиным обстановку в Лачинском коридоре РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, обсудив обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. О беседе сообщил ТАСС со ссылкой на информацию армянского кабмина.

Детали разговора в пресс-службе правительства республики не привели. В Кремле данные о беседе Путина с Пашиняном пока не комментировали.

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Лачинский коридор представляет единственную дорогу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Он находится под контролем российских миротворцев по условиям соглашения, подписанного после войны 2020 года. Азербайджанские силы контролируют близлежащий район.

Движение автотранспорта по Лачинскому коридору прекратилось с 12 декабря 2022 года. Азербайджанская сторона утверждает, что дорогу якобы перекрыли экоактивисты, которые протестуют против добычи природных ресурсов в Карабахе.

Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге. После этого Азербайджан обязали обеспечить бесперебойное движение в обоих направлениях по Лачинскому коридору.