  • Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения за столом с конфетами

    30 октября 2019, 19:42

    Анастасия Кукова

    Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Кармелитское подворье». Российский лидер прилетел в Будапешт с рабочим визитом по приглашению принимающей стороны.
    Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения за столом с конфетами

    Сотрудники РАН предположили, что обсудят Путин и Орбан

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    Как сообщила пресс-служба Кремля, политики намерены обсудить вопросы российско-венгерского взаимодействия. В частности, сотрудничество в сферах торговли, экономики и культурно-гуманитарные связи. Путин и Орбан обменяются мнениями по некоторым актуальным региональным и международным темам.

    Ожидается, что по итогам встречи будет подписано несколько двусторонних документов.

    Также известно, что Владимир Путин планирует встретиться с предстоятелями христианских церквей Ближнего Востока и нанесет визит в штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.