Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения за столом с конфетами

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Кармелитское подворье». Российский лидер прилетел в Будапешт с рабочим визитом по приглашению принимающей стороны.

Сотрудники РАН предположили, что обсудят Путин и Орбан Подробнее

Как сообщила пресс-служба Кремля, политики намерены обсудить вопросы российско-венгерского взаимодействия. В частности, сотрудничество в сферах торговли, экономики и культурно-гуманитарные связи. Путин и Орбан обменяются мнениями по некоторым актуальным региональным и международным темам.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписано несколько двусторонних документов.

Также известно, что Владимир Путин планирует встретиться с предстоятелями христианских церквей Ближнего Востока и нанесет визит в штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.