Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Оба лидера поздравили друг друга с Днем Победы, который в Израиле так же отмечается 9-го мая.
«Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Также Путин и Нетаньяху обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.