Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

Оба лидера поздравили друг друга с Днем Победы, который в Израиле так же отмечается 9-го мая.

«Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Также Путин и Нетаньяху обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.