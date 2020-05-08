    08 мая 2020, 13:42

    Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Дарья Морозова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Оба лидера поздравили друг друга с Днем Победы, который в Израиле так же отмечается 9-го мая.

    «Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

    Также Путин и Нетаньяху обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.