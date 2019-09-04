Путин и Моди изучат возможность совместного производства самолетов в Индии

«Среди перспективных направлений сотрудничества авиационная и космическая деятельность. Стороны договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета», — приводит агентство текст заявления.

Путин пригласил Моди на парад Победы в 2020 году Подробнее

Моди прибыл во Владивосток в качестве главного гостя ВЭФ. Его переговоры с Путиным, во время которых главы сошлись в близости позиций по международным вопросам, уже состоялись.

Глава России пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву в 2020 году.

Накануне своего визита в Россию премьер Индии рассказал, что в его отношениях с Путиным есть «особая химия и легкость», а после прибытия во Владивосток написал на своей странице в Twitter пост на русском языке.