  • Путин и Моди изучат возможность совместного производства самолетов в Индии

    04 сентября 2019, 12:36

    Андрей Иванов

    Лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) договорились изучить возможность создания в Индии совместного предприятия по разработке и производству гражданского самолета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление руководителей стран.
    Путин и Моди изучат возможность совместного производства самолетов в Индии

    «Среди перспективных направлений сотрудничества авиационная и космическая деятельность. Стороны договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета», — приводит агентство текст заявления.

    Путин пригласил Моди на парад Победы в 2020 году

    Подробнее

    Моди прибыл во Владивосток в качестве главного гостя ВЭФ. Его переговоры с Путиным, во время которых главы сошлись в близости позиций по международным вопросам, уже состоялись.

    Глава России пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву в 2020 году.

    Накануне своего визита в Россию премьер Индии рассказал, что в его отношениях с Путиным есть «особая химия и легкость», а после прибытия во Владивосток написал на своей странице в Twitter пост на русском языке.