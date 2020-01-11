Путин и Меркель встретятся в Кремле впервые за 5 лет

Президент России Владимир Путин примет в Кремле канцлера Германии Ангелу Меркель 11 января. Лидеры стран не встречались в Москве уже пять лет.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визит Меркель не связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Встреча была запланирована еще в декабре 2019 года. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также подчеркнул, что планы этого визита появились не после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В пресс-службе российского президента уточнили, что о время встречи Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января. Тема Ирана станет первоочередной.

Отдельным пунктом в списке тем переговоров значится транзит российского газа в Европу через Украину — это один из ключевых моментов пересечения интересов Москвы и Берлина. Также главы государств уделят особое внимание вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

В Россию в составе официальной делегации прибудет и министр иностранных дел, однако информации о возможных переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым пока нет. Последний раз Путин общался с Меркель по телефону 29 декабря 2019 года, пишет «Газета.ru».