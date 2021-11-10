Путин и Меркель созвонятся второй раз за сутки по вопросу мигрантов

Ситуацию с беженцами на границе Белоруссии со странами Евросоюза еще раз обсудят президент РФ Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

Российский лидер должен созвониться с немецкой коллегой вечером 10 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

Путин в предыдущем телефонном разговоре с Меркель, уточняла пресс-служба Кремля, обсуждал вопрос сложившегося миграционного кризиса.

«Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском», — подчеркнули в Кремле.

Стороны договорились продолжить диалог на данную тему.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт после состоявшейся беседы написал в Twitter, что Меркель обратилась к Путину с просьбой оказать влияние на белорусские власти в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

В Европе нашествием беженцев напуганы, поскольку и раньше имели дело с аналогичными проблемами. При этом общаться напрямую с Белоруссией в ЕС не хотят.