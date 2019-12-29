Путин и Меркель оценили обмен пленными в Донбассе
«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме „всех установленных на всех установленных“», — сообщили на официальном сайте Кремля.
Кроме обмена пленными стороны обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и тему сотрудничества в газовом вопросе. Россия и Германия сошлись в решении дальше поддерживать строительство «Северного потока — 2». Также лидеры стран отметили прогресс переговоров о транзите газа в 2020 году.
«Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах», — сказано в сообщении.
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. Киев передал самопровозглашеным республикам 123 человека, а те, в свою очередь, отпустили 52 граждан.