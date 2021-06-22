Путин и Меркель обсудили важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны

Канцлер Германии Ангела Меркель в День памяти и скорби позвонила президенту России Владимиру Путину. Она выразила чувство сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла Великая Отечественная война. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Кремль.

Лидеры России и ФРГ подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях в годы войны, которую развязали нацисты. Путин также рассказал Меркель отб итогах встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Женеве. Глава Российского государства подчеркнул, что обеспечить мировую безопасность можно лишь совместными усилиями.

В финале беседы Путин и Меркель договорились о дальнейших личных контактах.

22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сайт Кремля опубликовал статью Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В этом материале российский президент обратил внимание на то, что сейчас историю пытаются переписать, однако в том, что советские солдаты пришли в Германию с благородной миссией освободителей.