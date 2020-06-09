Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом по телефону

Канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили вопросы по борьбе с распространением коронавируса.

«Обсуждены актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на дальнейшее тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур», — сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны высказали мнения об урегулировании конфликта на Украине. Путин и Меркель отметили, что добиться прогресса в выполнении Минских договоренностей так и не удалось. Они подчеркнули важность переговоров в «нормандском формате».

«Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению Минского комплекса мер», — сказано в сообщении.

Еще лидеры России и Германии обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Телефонные переговоры между Меркель и Путиным прошли по инициативе германской стороны.

Сейчас во всем мире насчитывается более 7,2 миллиона инфицированных коронавирусом. В России зафиксировано 485 253 случая заболевания COVID-19. Вылечились уже 242 397 человек, скончались 6142.