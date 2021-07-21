Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили проект «Северный поток — 2» и ситуацию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

«Канцлер Ангела Меркель переговорила сегодня по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины», — привело сообщение правительства РИА «Новости».

Еще стороны обсуждали энергетические вопросы. В частности речь шла о трубопроводе «Северный поток — 2» и транзите газа через территорию Украины. Обсуждались и двусторонние вопросы.

Ранее Меркель обсуждала проект «Северный поток — 2» с президентом США Джо Байденом. Вопрос работы трубопровода поднимался во время визита канцлера Германии в Вашингтон. После переговоров американский лидер заявил, что у США и Германии есть разногласия по вопросу строительства газопровода.

Как сообщал оператор «Северного потока — 2», работы по укладке трубопровода планируют завершить уже к концу августа.