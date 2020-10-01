Путин и Макрон провели телефонный разговор о ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Главы двух государств обстоятельно осудили резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Лидеры двух стран призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности.

В сообщении Кремля отмечается, что отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами.

«В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Также Путин и Макрон затронули вопрос по ситуации в Белоруссии. Российский лидер подтвердил «принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон произнес рекордно длинную для Франции речь на дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. Французский лидер раскрыл ряд тем, среди которых были пандемия коронавирусной инфекции и ситуация с Алексеем Навальным. Кроме того, он высказался о положении дел в Белоруссии, Иране, КНДР, Ливии, Ливане и Европе. Выступление президента Франции длилось 48 минут.