Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина продлился дольше двух часов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Это первый разговор Макрона и Путина по телефону после событий в Буче. После этого французский президент почти месяц не звонил главе РФ, хотя до трагедии лидеры двух стран созванивались регулярно. Подробности нового телефонного разговора пока неизвестны.

Газета Figaro сообщила, что Макрон сегодня провел еще одну встречу. Перед разговором с Путиным он тайно встречался с бывшим президентом Франции Николя Саркози. Макрон принял его в Елисейском дворце. Тема разговора также не разглашается. Однако журналисты отметили, что встреча прошла через неделю после переизбрания Макрона на пост президента Франции и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы.

О переизбрании нынешнего главы республики на второй срок стало известно 25 апреля. Макрон победил во втором туре президентских выборов. Он опередил Марин Ле Пен, набрав 58,5% голосов.