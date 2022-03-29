Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон проводят телефонный разговор. Ранее в Стамбуле прошла встреча делегаций России и Украины.

О беседе Путина и Макрона сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, написал ТАСС. В Кремле телефонный разговор пока не прокомментировали.

Ранее Макрон заявлял о своем намерении переговорить с Путиным 29 марта. Представитель Министерства иностранных дел Анн-Клэр Лежандр уточняла, что президент Франции хочет обсудить организацию гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из Мариуполя при посредничестве Турции и Греции.

Руководитель делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле сообщил, что Генштаб ВС РФ в ближайшее время изложит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях.

По словам Мединского, со стороны украинской делегации поступили письменные предложения, в которых говорится об отказе Украины вступать в военные союзы.