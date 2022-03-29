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    29 марта 2022, 18:52

    Путин и Макрон начали телефонный разговор — AFP

    AFP сообщило о новом телефонном разговоре Путина с Макроном

    Ольга Назаркина

    Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон проводят телефонный разговор. Ранее в Стамбуле прошла встреча делегаций России и Украины.

    Путин и Макрон начали телефонный разговор — AFP

    О беседе Путина и Макрона сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, написал ТАСС. В Кремле телефонный разговор пока не прокомментировали.

    Ранее Макрон заявлял о своем намерении переговорить с Путиным 29 марта. Представитель Министерства иностранных дел Анн-Клэр Лежандр уточняла, что президент Франции хочет обсудить организацию гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из Мариуполя при посредничестве Турции и Греции.

    Руководитель делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле сообщил, что Генштаб ВС РФ в ближайшее время изложит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях.

    По словам Мединского, со стороны украинской делегации поступили письменные предложения, в которых говорится об отказе Украины вступать в военные союзы.