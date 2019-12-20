Путин и Лукашенко обсудят интеграционные процессы

По его словам, не нужно опасаться возможного «поглощения» Москвой Минска, политической интеграции. Когда страны Запада объединялись в Евросоюз, никто же не говорил про захват, отметил эксперт.

«Когда объединялись страны Евросоюза, никто не говорил о колонизации и захватах. Никто таких терминов не употреблял и при объединении Западной и Восточной Германии, а также многих других альянсов», — отметил Шаповалов.

Он считает неуместным употребление политизированных терминов в отношении российско-белорусской интеграции. Мир развивается по пути создания макрорегиональных альянсов, обратил внимание историк. В связи с этим объединяются АСЕАН, Южная Америка, Азия. Москва и Минск не оказались исключениями.

Путин и Лукашенко должны встретиться в Санкт-Петербурге 20 декабря. Главы государств обсудят пути дальнейшей интеграции двух стран, формирование единого экономического пространства, напомнил «Царьград».